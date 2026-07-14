L’Accademia Carrara ha deciso di offrire l’ingresso gratuito ai visitatori over 65. La promozione permette di accedere alle sale climatizzate e ai giardini della pinacoteca, creando un rifugio dal caldo estivo. La iniziativa mira a far vivere l’arte in un ambiente fresco e rilassante, con l’obiettivo di favorire il benessere tra gli anziani. La promozione è valida per un periodo specifico.

LA PROMOZIONE. La pinacoteca cittadina, con le sale climatizzate e i giardini, si candida a punto di ristoro contro il grande caldo: «La cultura può generare benessere». La promozione fino al 20 settembre. Un «rifugio di arte e benessere» nelle giornate più calde. Tra sale climatizzate, capolavori artistici e il verde dei giardini, l’Accademia Carrara si candida a luogo ideale dove trascorrere le ore più calde della giornata. In queste settimane segnate da una forte ondata di calore, è diventato sempre più centrale il tema dei rifugi climatici, luoghi pubblici dove trovare ristoro dalle temperature estreme. E anche la pinacoteca cittadina offre ai visitatori un luogo in cui «ritrovare benessere, immersi nella bellezza». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Accademia Carrara, rifugio tra arte e frescura: gratis per gli over 65

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