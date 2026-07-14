In aula a Torino, Fratelli d'Italia ha denunciato che il sindaco del Pd ha approvato due sanatorie diverse per casi simili. Si parla di un abuso edilizio e di interventi in locali concessi in comodato d’uso alla Fondazione Giorgio Amendola. La questione riguarda l’assegnazione di permessi e sanatorie che, secondo l’opposizione, mostrano due pesi e due misure. La discussione si concentra sulle decisioni prese dal primo cittadino in merito a questi interventi.

A Torino si apre un nuovo fronte politico attorno alla vicenda della Fondazione Giorgio Amendola e ad alcuni lavori realizzati in locali concessi in comodato d'uso. Per Fratelli d'Italia, il Comune guidato dal dem Stefano Lorusso avrebbe applicato criteri diversi rispetto a casi analoghi. Secondo la ricostruzione del vicecapogruppo in Consiglio, Ferrante De Benedictis, l'ente che promuove mostre ed eventi culturali, nel corso degli anni, avrebbe realizzato interventi, senza comunicarlo e soprattutto senza averne diritto. Le anomalie, comunque, vengono a galla solo nel 2008 quando arriva la prima richiesta di sanatoria. Il Comune, tuttavia, accerta, in modo formale, l'abuso nel 2022, ritenendo gli interventi effettuati non conformi alla normativa vigente e ordinando il ripristino dello stato originario dei luoghi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Abuso edilizio e strane sanatorie: due pesi e due misure del sindaco Pd. Battaglia in Aula di Fratelli d'Italia a Torino

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