Nel fine settimana, una donna di 44 anni ha partecipato alle finali di Wimbledon, assistendo alle gare femminile e maschile. È anche madrina del club che organizza il torneo. Durante le partite, ha mostrato un’intesa evidente con una giovane donna, anche quando pensavano di non essere riprese dalle telecamere. La presenza è stata significativa, considerando il ruolo ufficiale e la passione per il tennis. La donna ha seguito gli eventi con attenzione e partecipazione.

Sabato 11 e domenica 12 luglio Kate Middleton, 44 anni, ha assistito alle finali – quella femminile prima, la maschile poi – di Wimbledon. Oltre che essere un’appassionata di tennis, infatti, la futura regina è anche madrina dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club, organizzatore del torneo. Proprio domenica per vedere chi, tra Jannik Sinner e Alexander Zverev si sarebbe aggiudicato il trofeo, ha portato con sé il principe William e i due figli maggiori, il principe George e la principessa Charlotte. Assente, invece, il principe Louis. Non è stato detto il motivo ma non è sicuramente l’età. George e Charlotte, infatti, fecero la loro prima apparizione al torneo a 8 anni, gli stessi che la dolcissima “piccola peste” dei Windsor ha oggi. 🔗 Leggi su Amica.it

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© Amica.it - A Wimbledon Kate e Charlotte hanno mostrato una grande intesa, anche quando credevano di non essere riprese in tv

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