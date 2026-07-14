A poco più di un’ora da Roma c’è un lago con un’isola galleggiante | il fenomeno naturale che stupisce tutti

A poco più di un’ora da Roma si trova un lago con un’isola galleggiante che si sposta lentamente sulla superficie delle sue acque limpide. Il fenomeno naturale attira l’attenzione per la presenza di questa isola che si muove grazie al vento e alle correnti. Il lago è uno tra molti nelle vicinanze della capitale, ma questa caratteristica particolare lo distingue.

Di laghi che si nascondono a due passi da Roma ce ne sono tantissimi, ma quello del quale parliamo oggi è in grado di regalare uno spettacolo naturale fuori dal comune: s ulla superficie delle sue acque limpide si muove infatti una vera isola galleggiante, spostata lentamente dal vento e dalle correnti. Un fenomeno incredibilmente affascinante, quasi magico, che continua a sorprendere visitatori, fotografi e amanti delle gite nella natura. Ma dove si trova questo lago? Il Lago di Posta Fibreno e l’incredibile isola galleggiante. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il luogo misterioso del quale stiamo parlando è il la go di Posta Fibreno, nella Valle di Comino, in provincia di Frosinone. 🔗 Leggi su Funweek.it

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