A Jesi va in scena il rivoluzionario spettacolo ' Francesco in 4 4'
A Jesi è andato in scena uno spettacolo intitolato 'Francesco in 44', che ha celebrato i 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi. La rappresentazione ha cercato di mostrare aspetti meno idealizzati della figura storica, al di fuori delle immagini tradizionali. La produzione ha coinvolto attori e musicisti in un allestimento che ha mescolato teatro e musica. L’evento si è svolto nella giornata del 14 luglio 2026.
Jesi (Ancona), 14 luglio 2026 - A ottocento anni dalla sua scomparsa, la figura di San Francesco d’Assisi continua a sfidare il tempo, ma per comprenderne la portata rivoluzionaria occorre talvolta spogliarla dalle agiografie patinate e dalle immagini da cartolina. È questo l'ambizioso obiettivo di, una narrazione-spettacolo originale che andrà in scena giovedì (ore 21,15, ingresso libero) nel cortile del Museo Federico II Stupor Mundi, in piazza Federico II a Jesi. L'evento, a ingresso gratuito, propone un viaggio sensoriale e filosofico della durata di settanta minuti che intreccia prosa, poesia, musica e canto per restituire al pubblico un Francesco d'Assisi straordinariamente intimo e contemporaneo, capace di dialogare con le inquietudini e i temi universali del nostro presente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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