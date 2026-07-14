A Jesi va in scena il rivoluzionario spettacolo ' Francesco in 4 4'

Notizia in breve

A Jesi è andato in scena uno spettacolo intitolato 'Francesco in 44', che ha celebrato i 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi. La rappresentazione ha cercato di mostrare aspetti meno idealizzati della figura storica, al di fuori delle immagini tradizionali. La produzione ha coinvolto attori e musicisti in un allestimento che ha mescolato teatro e musica. L’evento si è svolto nella giornata del 14 luglio 2026.