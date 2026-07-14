Un chiosco sul mare a Bordighera, frequentato da chi cerca un’esperienza culinaria semplice e informale, apre le sue porte per la cena. La struttura, situata lungo la costa, propone piatti preparati con ingredienti freschi e di stagione. Lo staff è composto da chef con un passato in ristoranti di alto livello, tra cui esperienze con chef noti e un ritorno nel 2022 per rilanciare il locale.

Ha studiato da Cracco e Palluda In Liguria è arrivato nel 2016 dopo esperienze di livello presso cuochi del calibro di Carlo Cracco e Davide Palluda: un primo giro nel mitico Balzi Rossi a Ventimiglia, regno di Pina Beglia, e il ritorno nel 2022 per rilanciarlo. Stella Michelin in scioltezza, poi quando tanti vedevano che sarebbe arrivata la seconda con una spinta in più, eccolo dietro al banco di Momento. Ha trovato due fedeli compagni di viaggio, all'ennesima stazione toccata insieme: lo storico sous chef Jacopo Rosti e il direttore di sala-sommelier Giuliano Revello. «Abbiamo preso questo posto senza una vera anima, sul lungomare Argentina, che c’è sempre stato, ma con gestioni sbagliate. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - A cena da Momento: come si mangia nel chiosco sul mare di Bordighera di cui tutti parlano

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Sold as a concubine after transmigrating, she fled the wedding and found herself a husband.

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