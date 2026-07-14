Il 14 luglio si celebra lo Shark Day, giornata dedicata agli squali. Nei mari di Toscana e Liguria sono stati segnalati esemplari di diverse specie, alcune in via di estinzione. Gli squali, più antichi dei dinosauri, hanno resistito a numerosi eventi di estinzione di massa, ma oggi sono a rischio di scomparsa. Le autorità monitorano le popolazioni marine e le segnalazioni provenienti dalle coste. La giornata mira a sensibilizzare sulla tutela di queste specie.

Firenze, 13 luglio 2026 - Sono più antichi dei dinosauri e sono sopravvissuti a diverse estinzioni di massa, ma oggi rischiano di scomparire. Per questo ogni 14 luglio si celebra lo Shark Day, giornata mondiale dedicata agli squali. Fondamentali per mantenere integro l’ecosistema marino, queste antiche creature sono vittime di preconcetti legati alle nostre paure. Ma sono solo pregiudizi. In occasione dello Shark Day, ecco alcune affascinanti curiosità sugli squali. I recenti avvistamenti in Toscana e Liguria. Che questi grandi predatori popolino i nostri mari è sempre più evidente, come dimostra il grosso squalo capopiatto, innocuo per l’uomo, trovato senza vita in spiaggia a Follonica appena qualche giorno fa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - 14 luglio, Giornata degli squali: ecco quelli nei mari di Toscana e Liguria

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