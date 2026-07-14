Ancora gli Stati Uniti, ancora quel nostalgico 1994 in cui Baggio ci trascinò in finale. Del resto, un'unica volta nella storia il Mondiale dell'Italia è arrivato tanto avanti nel calendario. Un po' per colpa nostra, eliminati prima, ma soprattutto perché quello in corso è il primo Mondiale da 60 anni a questa parte che finisce così tardi. Nel 1930 e nel 1966 si giocò fino al 30 luglio, ma nella prima edizione in Uruguay noi non c'eravamo, mentre in Inghilterra, la Corea del Nord fermò prima del tempo la parabola azzurra. Il 13 luglio del '94, Robi Baggio segna 2 gol alla Bulgaria e ci schiude le porte della storia. Rientro serale nell'eremo nel New Jersey e il 14 mattina era già tutto pronto, partenza immediata per Los Angeles: stesso Mondiale, ma un altro mondo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - 14-7-1994. Quel lungo volo verso la finale. Con sorpresa

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