ZW Show #585
Will Ospreay ha annunciato di aver rifiutato un’offerta della WWE per rimanere in NJPW. La dichiarazione è stata fatta durante l’ultima puntata di un podcast dedicato al wrestling. Non sono stati forniti dettagli sui motivi della scelta. La notizia è stata diffusa sui canali ufficiali del wrestler. Ospreay ha precisato di aver preferito continuare con la promotion giapponese, dove ha un contratto in corso.
Bastano 5 secondi: scegli Zona Wrestling come fonte preferita su Google e seguici su Google News. Will Ospreay: “Ho declinato l’offerta della WWE per far parte della NJPW.” Maxxine Dupri, la WWE ha già deciso il suo futuro dopo il turn heel? Emergono i primi retroscena CM Punk: “Voglio che la prossima generazione lavori meno e guadagni più di quanto guadagnassi io.” WWE: Raw, Lesnar torna a Dallas. In palio lo status di primo sfidante al titolo Intercontinentale. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
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