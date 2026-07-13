ZW Show #585

Da zonawrestling.net 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Will Ospreay ha annunciato di aver rifiutato un’offerta della WWE per rimanere in NJPW. La dichiarazione è stata fatta durante l’ultima puntata di un podcast dedicato al wrestling. Non sono stati forniti dettagli sui motivi della scelta. La notizia è stata diffusa sui canali ufficiali del wrestler. Ospreay ha precisato di aver preferito continuare con la promotion giapponese, dove ha un contratto in corso.

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