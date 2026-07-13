Alexander Zverev ha dichiarato di essere il terzo giocatore dopo Sinner e un altro atleta, riconoscendo che la caduta durante il torneo ha influenzato il suo servizio. Sinner ha vinto il titolo di Wimbledon in quattro set, battendo Zverev nella finale. Zverev si è detto lucido nel commentare la sua posizione nel ranking, senza aggiungere ulteriori dettagli sulla partita o sui motivi della sua sconfitta.

Alexander Zverev non ha fatto il bis. A impedirglielo Jannik Sinner, che anche stavolta non ha dato scampo e si è portato a casa il titolo di Wimbledon in quattro set. Ma, per il tedesco, ci sono diverse sensazioni positive. Queste le prime parole in sala stampa: “ In assoluto, considerando dov’ero lo scorso anno, è ovviamente un torneo ben diverso per me. Mi sarebbe piaciuto alzare il trofeo, ma Sinner è stato migliore di me oggi, e ha meritato di vincere “. Sulla scivolata: “ Ho di nuovo iperesteso il ginocchio, un po’ come due anni fa. Facevo un pochino fatica a spingere al servizio, così la mia velocità al servizio è scesa. Ma tutto il resto era ok. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Zverev lucido: “Sinner resta il migliore, ma io sono il terzo uomo. La caduta mi ha condizionato al servizio”

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Zverev: Voglio Battere Sinner — Ma Il Trofeo Di Roland Garros Dice Già La Verità

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Sinner ha vinto la finale nel momento in cui è riuscito a restare calmo e lucido nel secondo set (quando faticava ad impensierire Zverev sul suo servizio). Ad oggi, anche se Sasha ha fatto dei passi in avanti, la distanza tra i due resta incolmabile per il tedesco. x.com

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