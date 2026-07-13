Cna ha fatto un appello alla Regione affinché tutte le imprese all’interno dei 37 Comuni coinvolti nella zona economica speciale abbiano gli stessi diritti. L’estensione della Zes all’Umbria è vista come un elemento positivo, soprattutto per le aziende localizzate in questa area. La richiesta mira a garantire parità di trattamento tra le imprese, senza distinzione o discriminazioni, in relazione alle agevolazioni e alle opportunità offerte dalla zona economica speciale.

L’estensione della Zes all’Umbria rappresenta sicuramente un fattore positivo, in particolare per tutte quelle imprese ubicate nei 37 Comuni ricompresi nella zona economica speciale. Il dato dolente, purtroppo, è che la Zes interessa appena il 40% dei Comuni umbri, compresi alcuni molto industrializzati, escludendo però tanti altri territori, tra i quali Perugia, Assisi e Orvieto, molto significativi dal punto di vista della presenza di piccole e medie imprese che apportano un contributo determinante all’economia regionale". Michele Carloni (nella foto), presidente regionale della confederazione nazionale dell’artigianato (Cna) interviene dopo la presentazione, da parte della giunta regionale, della manovra correttiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Zes, l’appello di Cna alla Regione: "Stessi diritti per tutte le imprese"

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