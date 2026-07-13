Zerbin e Hasa verso il Frosinone | Napoli sfoltisce

Il Napoli sta preparando due cessioni verso il Frosinone, con Alessio Zerbin e Luis Hasa tra i nomi più vicini alla partenza. La società azzurra cerca di ridurre la rosa in vista della nuova stagione. Non sono stati ancora definiti i dettagli delle eventuali operazioni di mercato. La decisione finale dipenderà dagli accordi tra le parti e dalle strategie del club. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata in merito.

Il Napoli lavora sulle uscite e prepara due possibili cessioni verso il Frosinone. La società azzurra deve sfoltire la rosa in vista della nuova stagione e tra i nomi più vicini alla partenza ci sono Alessio Zerbin e Luis Hasa. I due calciatori sarebbero pronti a trasferirsi in Ciociaria, dove il Frosinone sta costruendo un mercato molto attivo. Per il Napoli si tratterebbe di un doppio movimento utile ad alleggerire l’organico e liberare spazio nelle valutazioni di Massimiliano Allegri. Secondo Tuttosport, Zerbin e Hasa sono vicini al club giallazzurro. L’esterno offensivo e il giovane centrocampista potrebbero quindi trovare al Frosinone una nuova opportunità per avere maggiore continuità. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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