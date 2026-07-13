Zelensky rifà il governo più bellico

Notizia in breve

L’Ucraina sta rinnovando il suo governo, con un rimpasto che rafforza l’aspetto militare e di sicurezza. Nel frattempo, l’offensiva russa continua con attacchi di droni e missili su diverse città, causando morti, feriti e danni a infrastrutture civili e industriali. Le operazioni militari proseguono mentre il Paese si prepara a cambiamenti politici significativi.