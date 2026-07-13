Zelensky rifà il governo più bellico

Da laverita.info 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Ucraina sta rinnovando il suo governo, con un rimpasto che rafforza l’aspetto militare e di sicurezza. Nel frattempo, l’offensiva russa continua con attacchi di droni e missili su diverse città, causando morti, feriti e danni a infrastrutture civili e industriali. Le operazioni militari proseguono mentre il Paese si prepara a cambiamenti politici significativi.

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L’Ucraina si prepara a un profondo riassetto politico mentre prosegue l’offensiva russa contro il Paese, con droni e missili che hanno colpito diverse città provocando morti, feriti e danni alle infrastrutture civili e industriali. Il presidente Volodymyr Zelensky ha annunciato un ampio rimpasto di governo, accompagnato anche da cambiamenti ai vertici delle forze dell’ordine.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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