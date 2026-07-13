zeballos napoli offerta da 10 milioni e contratto pronto

Il Napoli ha presentato un’offerta da 10 milioni di euro per il talento argentino del Boca Juniors, Exequiel Zeballos. Il club sta preparando un contratto e il direttore sportivo continua a seguire da vicino le trattative. Zeballos è considerato uno dei profili più interessanti per rinforzare l’attacco. La trattativa è in corso, ma ancora non sono stati comunicati dettagli definitivi.

Exequiel Zeballos resta in cima alla lista del Napoli per rinforzare l’attacco. Il direttore sportivo Giovanni Manna continua a lavorare sul talento argentino del Boca Juniors, considerato uno dei profili più interessanti per completare il reparto offensivo. Il club azzurro vuole inserire un esterno rapido, tecnico e di prospettiva nel nuovo progetto guidato da Massimiliano Allegri. Zeballos risponde a questo identikit e il Napoli sta provando a costruire le condizioni per arrivare alla chiusura. Secondo Tuttosport, l’operazione potrebbe essere definita sulla base di un’offerta da 10 milioni di euro. Una cifra che il Napoli ritiene adeguata per convincere il Boca Juniors a lasciar partire il classe 2002. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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