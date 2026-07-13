Un incendio si è sviluppato all’aeroporto di Sanaa, capitale controllata dagli Houthi, dopo che le forze del governo riconosciuto a livello internazionale, con sede ad Aden, hanno dichiarato di averlo colpito. Una coltre di fumo si alza dalla pista, visibile a distanza, mentre le autorità hanno riferito di aver agito per impedire l’atterraggio di un aereo iraniano. Non sono stati forniti dettagli su eventuali danni o vittime.

Roma, 13 lug. (askanews) - Una densa coltre di fumo si leva dall'aeroporto di Sanaa, la capitale dello Yemen controllata dagli Houthi, dopo che il governo yemenita riconosciuto internazionalmente, con sede ad Aden, ha dichiarato di averlo colpito. Lo scrive Afp, che diffonde queste immagini. I ribelli Houthi hanno attribuito la responsabilità dell'attacco all'Arabia Saudita, sostenitrice del governo, ma al momento non c'è ancora una conferma di Riad. L'aereo iraniano della Mahan Air che trasportava una delegazione Houthi di ritorno da Teheran è atterrato in Yemen - hanno reso noto lunedì i ribelli - dopo che il governo yemenita aveva dichiarato di aver colpito l'aeroporto di Sanaa per impedire l'atterraggio del velivolo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Yemen, aeroporto Sanaa colpito per impedire atterraggio aereo iraniano

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