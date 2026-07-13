Xabi Alonso su Palestra | Ti dà versatilità nel posizionamento Fisicamente è davvero forte sono felice di lui

Durante la conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore del Chelsea, Xabi Alonso ha parlato di Marco Palestra, uno dei giovani arrivati in questa sessione di mercato. Alonso ha sottolineato che il giocatore offre versatilità nel posizionamento e ha evidenziato la sua forza fisica.

Xabi Alonso parla di Palestra: «Ti dà versatilità nel posizionamento. Fisicamente è davvero forte, sono felice di lui». Durante la conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore del Chelsea, Xabi Alonso si è soffermato a lungo su Marco Palestra, uno dei giovani profili più interessanti arrivati a Londra in questa sessione di mercato. L’ex centrocampista del Real Madrid ha espresso grande fiducia nel talento del classe 2005, sottolineando come il suo arrivo sia stato fortemente voluto per caratteristiche tecniche e prospettive di crescita. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo “ Ha molte grandi qualità da adattare al calcio moderno ” ha dichiarato Alonso, evidenziando la versatilità del giocatore e la sua capacità di interpretare più ruoli sulla corsia sinistra. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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