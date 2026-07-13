WWE | AJ Styles offre la ricetta per la conquista del Giappone

AJ Styles, ex wrestler WWE, ha condiviso una strategia per affermarsi nel mercato giapponese. Non più attivo nel roster WWE, Styles ha spiegato come intende approcciare il pubblico giapponese nel mondo del pro wrestling. La sua proposta si basa su alcune tecniche e approcci specifici, anche se non sono stati dettagliati. La sua esperienza nel settore rimane forte, nonostante l'assenza dai ring della WWE.

Il fatto che non calchi più il ring WWE non significa che AJ Styles abbia finito con il mondo del Pro Wrestling. Sappiamo tutti che The Phenomenal One continua a mettere la sua preziosa ed inestimabile esperienza al servizio della compagnia, ma offre anche spunti su come rendere ancora migliore e più incisiva la presenza della WWE nel resto del mondo, soprattutto in Giappone. Nell’ultimo appuntamento con il suo podcast Styles ha affrontato questo argomento, come ci fa sapere Fightful con la sua trascrizione, e a quanto pare il disegno nella mente del pluricampione è più che preciso e definito. Per AJ Styles la strada per il successo passa dal Giappone. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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