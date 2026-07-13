È stato pubblicato il primo modulo del World Energy Review 2026, il rapporto annuale di Eni. Il documento analizza la crescita della domanda di energia a livello globale, le tensioni geopolitiche che coinvolgono risorse e infrastrutture e la transizione tecnologica in corso nel settore energetico. Il rapporto fornisce dati aggiornati sulle principali tendenze e sviluppi nel settore, senza includere commenti o interpretazioni.

È online il primo modulo del World Energy Review 2026 (Wer), il rapporto annuale di Eni che offre una lettura aggiornata delle principali dinamiche dell’energia a livello globale. Giunto alla sua 25ª edizione, il Wer analizza l’andamento dei mercati oil & gas, delle fonti rinnovabili e dei minerali critici e, per la prima volta, anticipa anche i dati relativi a popolazione e Pil. Accanto alla pubblicazione tradizionale è disponibile anche una versione interattiva del rapporto, consultabile sul sito di Eni, che consente di esplorare dati e trend attraverso visualizzazioni dinamiche e strumenti di analisi (World Energy Review 2026).... 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - World Energy Review 2026, l’energia globale tra domanda in crescita, tensioni geopolitiche e transizione tecnologica

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