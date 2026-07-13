Il World Energy Review racconta le nuove geografie dell’energia mondiale

Il primo modulo del World Energy Review 2026 di Eni, arrivato alla venticinquesima edizione, descrive un mercato globale segnato da tensioni geopolitiche persistenti, incertezze commerciali e una domanda di energia ancora in aumento. Le rinnovabili crescono rapidamente, soprattutto grazie alla Cina e al fotovoltaico, mentre petrolio e gas continuano a occupare un ruolo centrale nei consumi globali. Restano aperti alcuni nodi decisivi: l’effetto delle tensioni geopolitiche sui mercati energetici, l’impatto delle politiche commerciali statunitensi, la capacità del GNL di riequilibrare il mercato del gas e la sicurezza degli approvvigionamenti dei minerali critici. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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