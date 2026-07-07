Jannik Sinner ha battuto Struff in tre set e si è qualificato per la semifinale di Wimbledon. Ha vinto una partita difficile, segnata dal caldo, contro un avversario di 36 anni alla sua prima qualificazione ai quarti di finale di uno Slam.

Non importa come ma l'importante è esserci. Jannik Sinner ha battuto Struff in tre set ed è tornato in semifinale a Wimbledon. L'azzurro ha vinto una partita non semplice, segnata dal caldo ma ha saputo avere la meglio sul rivale 36enne, per la prima volta in un quarto di finale Slam, ed è tornato in semifinale a Wimbledon. Jannik può ancora difendere la corona e adesso attende di conoscere il suo prossimo avversario che potrebbe essere l'amico Aliassime o l'eterno Djokovic. Le difficoltà di Sinner Non è tutto oro quello che luccica anche se i numeri di Sinner rimangono invidiabili e inarrivabili per molti giocatori. L'azzurro continua a non concedere set, nei tie-break è glaciale ma deve mettere a punto alcuni aspetti del suo gioco adesso che, indipendentemente dall'avversario il livello salirà. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Sinner in semifinale a Wimbledon, Jannik batte Struff e prosegue la caccia al back to back (con numeri spaventosi ma non invincibili)

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Sinner nei quarti a per la quinta volta, ma Djokovic ne fa 17

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