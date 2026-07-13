Jannik Sinner ha vinto la finale di Wimbledon contro Alexander Zverev, confermando il risultato con il secondo titolo in carriera nel torneo. La partita si è conclusa con la vittoria di Sinner, che ha ottenuto il punteggio finale. La finale femminile ha visto la vittoria di Noskova, che ha battuto la sua avversaria. La manifestazione si è svolta sui campi tradizionali del torneo, con i giocatori che hanno disputato le partite nelle rispettive categorie.

Jannik Sinner si è goduto il trionfo su Alexander Zverev alla finale di Wimbledon. Il numero 1 al mondo, forte della sua seconda vittoria ottenuta sul campo rosso di Londra, ha rispettato la tradizione del match più competitivo: il ballo finale tra il vincitore e la vincitrice dei singolari maschile e femminile ballino assieme durante il Wimbledon Champions' Dinner, anche noto appunto come Champions' Ball. Sulle note di 'Can't Stop the Feeling!' di Justin Timberlake, Sinner si è lasciato in alcuni passi di danza assieme alla vincitrice del torneo londinese, Linda Noskova. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Wimbledon.

© Tgcom24.mediaset.it - Wimbledon, il tradizionale ballo tra Sinner e Noskova

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Wimbledon, il ballo dei vincitori Sinner e Noskova - 1Mattina News 14/07/2026

Notizie e thread social correlati

Wimbledon 2026, Sinner e Noskova: il ballo dei campioni alla serata di galaDurante la serata di gala di Wimbledon 2026, i vincitori del singolare maschile e femminile hanno ballato insieme.

Temi più discussi: Wimbledon, il tradizionale ballo tra Sinner e Noskova; RaiNews. . Dall'erba del Centrale alla pista da ballo: per il secondo anno consecutivo Jannik Sinner partecipa al tradizionale ballo dei campioni, questa volta con Linda Noskova, vincitrice del torneo femminile. Tra il divertimento e un po' di impaccio, il numero; VIDEO. Sinner show a Wimbledon: 'Sono brillo... L'ansia di mamma? Non so, non sono ancora genitore'; Il momento più imbarazzante di Sinner a Wimbledon non è stato in campo: ecco com'è stato il suo ballo con Noskova.

Jannik Sinner e Linda Noskova che ballano il ballo tradizionale al Ballo dei Campioni di Wimbledon. I suoi passi da nonno sono migliorati. reddit

#Juorno #Sinner festeggia #Wimbledon tra #smoking, ironia ballo con #LindaNoskova: Forse è meglio se gioco a #tennis x.com

Il ballo dei vincitori di Wimbledon tra Sinner e Noskova (VIDEO)Alla cena di gala i due vincitori di Wimbledon si esibiscono nel tradizionale ballo, nonostante un pizzico di imbarazzo Come al solito, la sera stessa della finale di Wimbledon, va in scena la cena di ... tennisitaliano.it

Il ballo dei campioni di Sinner e Swiatek alla serata di gala dopo WimbledonDopo la vittoria a Wimbledon, Jannik Sinner e Iga Swiatek hanno partecipato alla tradizionale serata di gala all’All England Club, chiudendo il torneo con il celebre ballo dei campioni. I due vincitor ... la7.it