Wimbledon il re è di nuovo Sinner | Significa tantissimo

Jannik Sinner ha vinto il suo quinto torneo del Grande Slam a Wimbledon, battendo Alexander Zverev in tre set con i punteggi di 6-7, 7-6, 6-3 e 6-4. La partita è durata tre ore e 45 minuti. È la seconda volta consecutiva che l’italiano si aggiudica il torneo londinese. Al termine del match, Sinner ha dichiarato che questa vittoria significa molto per lui.

Si tratta del quinto Slam per l’azzurro. Per il secondo anno di fila, Jannik Sinner trionfa a Wimbledon battendo in tre set Alexander Zverev per 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 in tre ore e 45 minuti. “Essere di nuovo qui, da campione del torneo, significa tantissimo per me”. È con queste parole che Jannik Sinner ha aperto la conferenza stampa dopo il trionfo a Wimbledon. “È un risultato incredibile – racconta Sinner –. È stata una partita durissima. Sascha ha espresso un livello altissimo e credo che entrambi abbiamo giocato un tennis di grandissima qualità. Disputare una finale Slam è qualcosa di raro e speciale. Sono molto felice del risultato e orgoglioso di me stesso”. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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