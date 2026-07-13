Wimbledon 2026 p 15 | Bi…Sinner!

Jannik Sinner ha vinto la finale di Wimbledon, difendendo il titolo conquistato l’anno precedente. La partita, durata quasi 3 ore e 48 minuti, si è conclusa in quattro set. Il tennista italiano si è confermato come il vincitore del torneo, mantenendo il suo ruolo di numero uno al mondo. La finale è stata caratterizzata da un match intenso e spettacolare, con Sinner che ha ottenuto la vittoria.

Jannik Sinner è ancora il Re di Wimbledon! Il n. 1 del mondo difende il titolo ai Championships al termine di una finale spettacolare, durata quasi 3 ore e 48, chiusa in quattro set. Un’altra impresa straordinaria per l’azzurro, che conquista il quinto titolo del Grande Slam e diventa il decimo giocatore dell’Era Open a bissare Wimbledon. Analizziamo la storica vittoria di Sinner, le chiavi tattiche della finale, i numeri del campione italiano e il significato di questo nuovo trionfo per il tennis mondiale. Vi aspettiamo in diretta alle 21:15 su TennisMania, canale YouTube OA Sport, per celebrare e commentare insieme l’ennesima impresa del... 🔗 Leggi su Oasport.it

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Sinner vince Wimbledon 2026

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