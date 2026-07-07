LIVE Sinner-Struff 7-5 7-6 2-1 Wimbledon 2026 in DIRETTA | il n1 risale da 15-30

Sinner recupera da 15-30 e si porta sul 2-1 nel terzo set contro Struff a Wimbledon 2026. Durante il game, il tennista tedesco sbaglia un diritto lungolinea a 40-40, mentre il numero uno del torneo commette un errore con il rovescio. La partita è in corso e il punteggio complessivo vede Sinner avanti due set a uno.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 In corridoio il diritto a sventaglio del n.74. A-40 Altro errore, stavolta con il rovescio lungolinea. 40-40 Questo è grave. Lungo il diritto lungolinea di Sinner. Lo scambio era partito. 30-40 Finalmente un Sinner martellante da fondocampo. Struff perde progressivamente metri e sbaglia il passante di diritto lungolinea. 30-30 Servizio violentissimo vincente al corpo. Let sulla prima. 15-30 Lungo il diritto centrale del n.74. 15-15 Ace al centro di Struff. 0-15 In rete il rovescio inside-out di Struff in uscita dal servizio. Una bambina di 6-7 anni ha urlato “Jannik” sul 40-30. L’azzurro ha interrotto il palleggio prima del servizio e l’ha salutata. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Sinner-Struff 7-5, 7-6, 2-1, Wimbledon 2026 in DIRETTA: il n.1 risale da 15-30

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LIVE: Sinner VS Struff (Wimbledon 2026)

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