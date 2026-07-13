Chi vince il torneo di Wimbledon, a Londra, diventa socio onorario dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club: una spilletta sulla giacca e un badge ambitissimo (da conservare e portare sempre con sé) che consentono, a vita, di frequentare uno dei club più esclusivi al mondo Chi vince il t. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Wimbledon 2026, chi vince lo Slam diventa socio dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club: i pro di Sinner

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