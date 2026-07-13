Wimbledon 2026 chi vince lo Slam diventa socio dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club | i pro di Sinner

Da ilgiornaleditalia.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al termine di Wimbledon 2026, il vincitore otterrà lo status di socio onorario dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club. Questa qualifica permette di indossare una spilletta sulla giacca e di portare con sé un badge molto ricercato, simbolo di appartenenza a uno dei club più esclusivi. La vittoria nel torneo garantisce, quindi, un accesso a vita a uno degli ambienti più prestigiosi del mondo del tennis.

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Chi vince il torneo di Wimbledon, a Londra, diventa socio onorario dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club: una spilletta sulla giacca e un badge ambitissimo (da conservare e portare sempre con sé) che consentono, a vita, di frequentare uno dei club più esclusivi al mondo Chi vince il t. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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