Washington e l’asse con Trump | la retromarcia di Palazzo Chigi riaccende lo scontro

Palazzo Chigi ha inizialmente rifiutato, poi approvato con pressione da parte del governo, la partecipazione di un sottosegretario italiano a un vertice sugli “antifa”. La decisione ha riacceso le tensioni politiche, con le opposizioni che criticano l’atteggiamento di sottomissione nei confronti degli Stati Uniti. La posizione finale è stata influenzata dall’intervento della premier, che ha spinto per l’autorizzazione.

Prima il rifiuto, poi il via libera spinto da Meloni. L’Italia manda un sottosegretario al vertice sugli “antifa” e le opposizioni parlano di “subalternità”. Nel mezzo la formula di compromesso studiata da Palazzo Chigi: niente ministro, meglio un sottosegretario. Così la sedia italiana al summit di Washington sulla presunta “rinascita del terrorismo di estrema sinistra” non resta vuota, ma il governo evita di esporsi al massimo livello. La scelta: presenziare senza esporsi troppo Il vertice è voluto da Marco Rubio e ha al centro uno dei pallini di Donald Trump: gli antifa. Etichettati lo scorso anno con un ordine esecutivo come “organizzazione terroristica interna”, negli Stati Uniti finiscono sotto questa sigla realtà molto diverse tra loro: dai movimenti contro l’Ice alle proteste nei campus, fino alla sinistra radicale. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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