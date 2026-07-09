L’Italia ha vinto la sua terza partita agli Europei U18 di volley maschile, battendo la Grecia per 3-0 con parziali di 25-15, 25-17 e 25-18. Dopo aver superato Serbia e Finlandia, gli azzurri hanno ottenuto la vittoria contro una squadra considerata meno competitiva. Tra i giocatori in evidenza ci sono stati Bussolari e Massari.

L’Italia ha conquistato la terza vittoria consecutiva agli Europei U18 di volley maschile: dopo il sofferto successo al tie-break contro la Serbia e l’affermazione per 3-1 contro la Finlandia, gli azzurri hanno regolato la poco quotata Grecia per 3-0 (25-15; 25-17; 25-18). La nostra Nazionale si conferma così al secondo posto nella Pool I con 3 successi (8 punti), alle spalle dell’altrettanto imbattuta Polonia (9 punti), e ha compiuto un altro piccolo passo verso la qualificazione alle semifinali, riservata alle prime due classificate del raggruppamento a otto squadre. I ragazzi di coach Vincenzo Fanizza hanno prevalso di fronte al proprio pubblico di Porto San Giorgio (in provincia di Fermo), prendendo le redini del gioco nelle battute iniziali dei tre set e chiudendo agevolmente i conti in appena 73 minuti di gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Volley, l’Italia liquida la Grecia e firma il tris agli Europei U18: Bussolari e Massari in luce

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