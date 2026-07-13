Il CEO di Volkswagen ha dichiarato che potrebbero essere necessari fino a 50 mila licenziamenti per mantenere la competitività dell’azienda. La proposta di riduzione del personale ha incontrato il veto di sindacati e dell’azionista pubblico. La discussione si svolge in un clima di tensione tra la dirigenza, i rappresentanti dei lavoratori e il Consiglio di Sorveglianza. La società sta valutando le misure per affrontare le sfide del settore automobilistico.

Il Ceo di Volkswagen, Oliver Blume, ha avvertito che potrebbero essere necessari fino a 50 mila tagli di posti di lavoro per restituire competitività al principale gruppo automobilistico europeo, in un clima di forte tensione con dipendenti e sindacati, e col Consiglio di Sorveglianza dell’azienda che ha bocciato le misure proposte. In un’intervista interna visionata dall’agenzia Dpa, Blume ha quantificato per la prima volta l’entità dei potenziali tagli. Se confermato, il nuovo piano si aggiungerebbe ai circa 50.000 esuberi già concordati nei diversi marchi del gruppo, tra cui Volkswagen e Audi. Secondo Blume, oltre la metà di questi tagli sarà completata entro la fine dell’anno, portando il totale potenziale a circa 100 mila posti di lavoro in pochi anni, molti dei quali in Germania. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Volkswagen, il Ceo: “Tagliare altri 50 mila posti per essere competitivi”. Veto di sindacati e azionista pubblico

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