Il CEO di Volkswagen ha dichiarato che potrebbero essere necessari fino a 50.000 licenziamenti per migliorare la competitività dell’azienda. La proposta di tagli è stata respinta dal Consiglio di Sorveglianza e dai sindacati, creando una forte tensione tra le parti. La società si trova di fronte a un possibile processo di ristrutturazione che coinvolgerebbe una parte significativa dei dipendenti. La discussione sui piani di riduzione del personale rimane aperta, senza ancora definire i dettagli.

Il Ceo di Volkswagen, Oliver Blume, ha avvertito che potrebbero essere necessari fino a 50 mila tagli di posti di lavoro per restituire competitività al principale gruppo automobilistico europeo, in un clima di forte tensione con dipendenti e sindacati, e col Consiglio di Sorveglianza dell’azienda che ha bocciato le misure proposte. In un’intervista interna visionata dall’agenzia Dpa, Blume ha quantificato per la prima volta l’entità dei potenziali esuberi, dopo che la scorsa settimana i media tedeschi avevano ipotizzato il taglio di oltre 100 mila posizioni. La rivista Manager Magazin parlava di tagli fino a 100 mila posti a livello globale, il quotidiano Bild ha persino alzato la stima a 120 mila. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Volkswagen, il Ceo: “Tagliare 50.000 posti di lavoro per essere competitivi”. Il veto di sindacati e azionariato pubblico

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Volkswagen Could Slash 100,000 Jobs Under Blume's Restructuring Plan | DWS News | AI1F

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