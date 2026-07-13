Il Besiktas ha ancora in mano un’offerta da 8 milioni per Vlahovic, che rimane senza squadra da quando ha lasciato la Juventus circa due settimane fa. Il calciatore non ha ancora accettato né firmato con nessuna nuova società. La trattativa con il club turco è ancora aperta, ma nessun accordo è stato annunciato. Vlahovic non ha firmato con altri club e aspetta sviluppi sulla proposta del Besiktas.

che per ora resta senza squadra. Da poco meno di due settimane, Dusan Vlahovic ha ufficialmente concluso la sua avventura con la maglia della Juventus. Il bomber serbo, attualmente svincolato, si trova al centro di uno dei tormentoni più caldi del calciomercato internazionale. Il suo profilo a parametro zero rappresenta un’occasione decisamente ghiotta, capace di accendere l’interesse di numerose società. Tuttavia, nonostante i sondaggi di alcuni club, non si è ancora arrivati alla tanto attesa fumata bianca. L’attaccante ha scelto di non avere fretta, preferendo valutare con estrema attenzione ogni scenario pur di trovare un progetto tecnico ed economico all’altezza delle sue aspettative. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vlahovic, l’offerta del Besiktas da 8 milioni resta sul tavolo: ecco la strategia del serbo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

BREAKING NEWS: Moh Salah Bertahan di Liverpool£60M Tottenham Beli Cody Gakpo Brazil SERI

Notizie e thread social correlati

Vlahovic, l’offerta del Besiktas a 8 milioni resta sul tavolo: ecco la strategia del serboIl Besiktas ha ancora in sospeso un'offerta da 8 milioni di euro per Dusan Vlahovic, che attualmente è senza squadra dopo aver lasciato la Juventus...

Vlahovic chiamato da Italiano: la sua posizione e quella della Juve dopo la clamorosa offerta del BesiktasDusan Vlahovic è stato contattato dall'allenatore italiano e si trova in attesa di sviluppi.

Temi più discussi: Vlahovic, cosa è successo con l'Atletico Madrid e perché non ha ancora accettato l'offerta del Besiktas; Vlahovic a Torino? Solo perché ha casa. Per il nuovo centravanti la Juve ha 4 trattative aperte; Calciomercato Juve, Vlahovic può restare: la situazione; Accelerazione per Vlahovic, l’ex viola è pronto a firmare: destinazione a sorpresa.

? #Vlahovic- #Juventus, oggi lo scenario non esiste: #Carnevali considera il capitolo chiuso e non ci sono stati contatti. Solo con condizioni molto più basse potrebbe riaprirsi qualcosa. Resta l’offerta del #Besiktas da 8M€. @FabrizioRomano - YouTub x.com

Vlahovic, l’offerta del Besiktas a 8 milioni resta sul tavolo: ecco la strategia del serboVlahovic, l’offerta del Besiktas a 8 milioni resta sul tavolo: ecco la strategia del serbo che per ora resta senza squadra Da poco meno di due settimane, Dusan Vlahovic ha ufficialmente concluso la su ... msn.com

Vlahovic, svolta sul futuro: svelata l'offerta da 8 milioni, la decisione sorprende tuttiDusan Vlahovic è ancora senza squadra dopo l'addio alla Juventus. Fabrizio Romano rivela i dettagli dell'offerta del Besiktas e la scelta del serbo ... tuttojuve.com