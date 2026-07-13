vittoria sinner a wimbledon cosa ha detto subito dopo da non crederci

Jannik Sinner ha vinto il suo match a Wimbledon e ha commentato subito dopo, visibilmente emozionato. Il pubblico gli ha dedicato un lungo applauso e lui ha sorriso, nonostante la tensione della partita. La vittoria è stata ottenuta dopo una sfida intensa, durata diverse ore. Sinner ha ringraziato il pubblico per il supporto e ha detto di essere felice del risultato. La partita si è conclusa con un punteggio che ha sorpreso molti.

Il Centrale è in piedi, l’emozione è ancora fortissima e lui, davanti a un pubblico incantato, riesce persino a strappare un sorriso. Dopo una battaglia che ha lasciato tutti senza fiato, Jannik Sinner ha trasformato la festa di Wimbledon in un momento che va ben oltre il tennis. Il numero uno del mondo ha conquistato il suo secondo Wimbledon consecutivo, superando Alexander Zverev al termine di quattro set tiratissimi: 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Ma a colpire il pubblico londinese, oltre alla rimonta e alla solidità dell’azzurro, sono state le parole pronunciate durante la cerimonia di premiazione. Taking it all in #Wimbledon pic.twitter.come1h89QVJhw — Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2026 Nessun trionfalismo, nessuna frase di circostanza. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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