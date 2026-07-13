Un uomo di 87 anni residente a Castellarano è stato condannato definitivamente per violenza sessuale aggravata commessa nel 2018 nel Padovano. La condanna, che rende definitiva la sentenza, prevede il suo ingresso in carcere. La vicenda risale a diversi anni fa e ora l’uomo dovrà scontare la pena.

A 87 anni di età, un pensionato residente a Castellarano si è ritrovato con una condanna definitiva a carico per violenza sessuale aggravata, per fatti che risalgono al 2018, avvenuti nel Padovano. Dal processo ne è uscito colpevole per aver violentato al tempo una ragazzina che aveva meno di 13 anni. Venerdì pomeriggio i carabinieri hanno eseguito il provvedimento rintracciando l’uomo per essere accompagnato in carcere. Non escludendo, vista l’età non più giovane, la concessione degli arresti domiciliari in alternativa alla detenzione in una cella della Casa circondariale. La Corte d’Appello di Venezia ha emesso sentenza il 6 novembre del... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Violenza sessuale aggravata. La condanna diventa definitiva. Finisce in carcere a 87 anni

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Roma - Violenza sessuale (25.03.26)

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