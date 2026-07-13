È stato pubblicato il nuovo Piano di Governo del Territorio (Pgt) di Vignate. Il progetto è ora accessibile sul sito comunale, dove cittadini e operatori possono inviare suggerimenti, idee e proposte fino alla fine dell’estate. La procedura di consultazione è aperta e le proposte devono essere inoltrate entro il termine stabilito.

Nuovo piano di governo del territorio, al via la procedura: materiale al sito comunale, cittadini e operatori potranno, sino alla fine dell’estate, inviare suggerimenti, idee e proposte. "Un aggiornamento indispensabile – spiega il sindaco Diego Boscaro – perché il precedente piano è molto datato". Linee guida in fase di stesura, e un obiettivo prioritario in tema di servizi: "Quello di creare le condizioni per la costruzione di una rsa per anziani. Sono molti, qui come altrove". La procedura per la stesura della variante è stata ufficialmente aperta nei giorni scorsi, si andrà alla redazione di nuovo documento di piano, piano delle regole, piano dei servizi e regolamento edilizio, contestualmente alla valutazione ambientale strategica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vignate, svelato il nuovo Pgt. Il progetto ora è pubblico: si accettano idee e proposte

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