Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-07-2026 ore 19 | 40

Alle 19:40 del 13 luglio 2026, Astral Infomobilità ha segnalato rallentamenti sulla strada lepontina e altre arterie del Lazio. Sono presenti code e traffico intenso in alcune zone della regione. La situazione interessa principalmente le principali vie di collegamento e si consiglia di verificare aggiornamenti prima di mettersi in viaggio. Nessuna informazione su incidenti o chiusure, solo congestione dovuta a traffico elevato.

Astral infomobilità Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Iniziamo dalla lepontine ha risolto l'incidente avvenuto in precedenza e code in diminuzione tra il bivio per via Laurentina e Pomezia Sud in direzione Roma restiamo nel quadrante sud della capitale perché viaggio verso il litorale sulla Colombo code tra via Di Mezzocammino e via di Malafede sulla via del mare traffico rallentato tra il raccordo in Vitinia in entrambi i casi ricordiamo verso Ostia ci spostiamo sulla Cassia Veientana un incidente causa delle code all'altezza di Formello in direzione Viterbo ora il traffico sul... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 19:40Alle 19:40 del 7 luglio 2026, si segnalano code sulla carreggiata esterna del raccordo nella zona di Roma.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-07-2026 ore 08:40Alle 8:40 del 13 luglio 2026, Astral Infomobilità ha segnalato un aggiornamento sulla viabilità nel Lazio.

Temi più discussi: Stadio della Roma, Rocca: Tor Vergata era l’area ideale. Su Pietralata chiede garanzie per ospedale e viabilità; Stadio della Roma, parla Rocca: Servono garanzie su acustica e viabilità; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-07-2026 ore 07 | 25.

Brutta davvero l’invidia @roccapresidente Da un laziale ce lo aspettiamo però. @RegioneLazio #StadioDellaRoma x.com

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Stadio della Roma, anche la Regione Lazio approva il PFTELo stadio della Roma riceve il parere positivo della Regione Lazio al PFTE. Si tratta di uno step fondamentale. siamolaroma.it