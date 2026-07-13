Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-07-2026 ore 18 | 40

Alle 18:40 del 13 luglio 2026, la viabilità sulla statale Pontina è stata segnalata come problematica. La redazione di Astral infomobilità ha ricevuto aggiornamenti sulla situazione e ha avviato il servizio di ascolto per monitorare eventuali sviluppi. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle cause o sull’entità del disagio. La segnalazione riguarda una delle principali arterie di collegamento nella regione Lazio.

Astral infomobilità Mary trovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Iniziamo dalla statale Pontina un incidente causa delle code tra i video per via Laurentina Pomezia Sud in direzione Roma per chi viaggia verso Latina invece segnaliamo rallentamenti per traffico tra via dei rutuli Aprilia restiamo nel quadrante sud della capitale sulla via del mare si rallenta tra il raccordo e Vitinia sulla Colombo rallentamenti tra via di Mezzocammino via di Acilia in entrambi i casi in direzione Ostia ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna code a tratti per traffico dalla Laurentina alla... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Brutta davvero l’invidia @roccapresidente Da un laziale ce lo aspettiamo però. @RegioneLazio #StadioDellaRoma x.com

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