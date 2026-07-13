Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-07-2026 ore 18 | 10

Alle 18:10 del 13 luglio 2026, la viabilità a Roma e nel Lazio segnala problemi sul raccordo anulare. La segnalazione arriva dalla redazione di Astral infomobilità, che fornisce aggiornamenti sul traffico e eventuali disagi in tempo reale. Nessuna informazione specifica su cause o durata dei disagi, ma si evidenzia un rallentamento sulla principale arteria di circolazione della capitale.

Astral infomobilità Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio iniziamo dal raccordo in carreggiata esterna code a tratti per traffico dalla Pontina la Tuscolana in interna si rallenta sempre per traffico tra le uscite Cassia Veientana e Salaria poi code a tratti dalla Nomentana alla Prenestina andiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo traffico rallentato tra Togliatti e raccordo anulare in uscita Ci spostiamo nel quadrante sud della capitale sulla via del mare si rallenta tra accordo e Vitinia sulla Colombo rallentamenti da via di Mezzocammino a via di Acilia in entrambi i casi in... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Brutta davvero l’invidia @roccapresidente Da un laziale ce lo aspettiamo però. @RegioneLazio #StadioDellaRoma x.com

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