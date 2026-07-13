Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza del monte Faeta, colpito da un incendio due mesi e mezzo fa che ha distrutto 660 ettari di bosco. Gli interventi riguardano le zone di Ragnaia e Valle, nella parte alta di Asciano. Le operazioni mirano a ridurre il rischio di dissesto idrogeologico e coinvolgono lavori di consolidamento dei versanti. Le attività sono partite questa settimana e proseguiranno nelle aree interessate dall’incendio.

SAN GIULIANO TERME – Dalle vie di Ragnaia e di Valle, nella parte alta di Asciano. Sono partiti da qui i primi interventi di salvaguardia dei versanti ascianesi del Monte Faeta bruciato dall’incendio di due mesi e mezzo fa che ha devastato 660 ettari di bosco. Vicino alla prima saranno abbattuti e tagliati a pezzi i pini carbonizzati dal rogo e oggi pericolanti. Nei dintorni di via di Valle, invece, verranno realizzate tante piccole briglie in legno all’altezza dei vallini percorsi da ruscelli che scendono verso il basso con lo scopo di migliorare la gestione delle acque in caso di piogge e attenuare l’impatto dei materiali solidi trasportati verso valle. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Via ai primi lavori contro il dissesto idrogeologico sul monte Faeta dopo l’incendio

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Dissesto idrogeologico, gli interventi finanziati da Stato e Regione in Oltrepò

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