In Venezuela, il governo ha reso noto ufficialmente 4.490 morti, ma ci sono ancora 29.897 persone senza contatto. La pubblicazione dei dati è avvenuta dopo settimane di ritardo. La situazione si aggrava con un numero crescente di vittime e persone desaparecidas, evidenziando una crisi umanitaria in corso.

Perché il Governo ha impiegato settimane per rivelare la reale portata della tragedia?. Il Venezuela continua a fare i conti con una tragedia che assume, giorno dopo giorno, contorni sempre più drammatici. A quasi tre settimane dal devastante doppio terremoto del 24 giugno, il bilancio ufficiale delle vittime è salito a 4.490 morti, mentre i feriti sono 16.740, i sopravvissuti estratti vivi dalle macerie 6.462 e gli sfollati 17.907. Tra le vittime figurano anche 16 cittadini italiani. Numeri impressionanti. Ma c’è una domanda che oggi pesa come un macigno: perché questa dimensione della tragedia è emersa soltanto adesso? Nei giorni immediatamente successivi al sisma, il Governo venezuelano aveva diffuso dati molto più contenuti, aggiornandoli progressivamente di centinaia di vittime alla volta. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Venezuela, la verità emerge a pezzi: 4.490 morti ufficiali, ma ci sono ancora 29.897 persone “aún sin contacto”

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