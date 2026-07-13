Venezuela la verità emerge a pezzi | 4.490 morti ufficiali ma ci sono ancora 29.897 persone aún sin contacto
In Venezuela, il governo ha reso noto ufficialmente 4.490 morti, ma ci sono ancora 29.897 persone senza contatto. La pubblicazione dei dati è avvenuta dopo settimane di ritardo. La situazione si aggrava con un numero crescente di vittime e persone desaparecidas, evidenziando una crisi umanitaria in corso.
Perché il Governo ha impiegato settimane per rivelare la reale portata della tragedia?. Il Venezuela continua a fare i conti con una tragedia che assume, giorno dopo giorno, contorni sempre più drammatici. A quasi tre settimane dal devastante doppio terremoto del 24 giugno, il bilancio ufficiale delle vittime è salito a 4.490 morti, mentre i feriti sono 16.740, i sopravvissuti estratti vivi dalle macerie 6.462 e gli sfollati 17.907. Tra le vittime figurano anche 16 cittadini italiani. Numeri impressionanti. Ma c’è una domanda che oggi pesa come un macigno: perché questa dimensione della tragedia è emersa soltanto adesso? Nei giorni immediatamente successivi al sisma, il Governo venezuelano aveva diffuso dati molto più contenuti, aggiornandoli progressivamente di centinaia di vittime alla volta. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
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