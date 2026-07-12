Il numero di persone morte nei terremoti in Venezuela è salito a 4.490
Il bilancio delle vittime dei due terremoti del 24 giugno in Venezuela è salito a 4.490. Il presidente dell’assemblea nazionale ha comunicato questa cifra, confermando l’aumento rispetto ai dati precedenti. I terremoti hanno causato danni diffusi e numerosi feriti, ma i dettagli sulle zone più colpite non sono stati ancora resi noti. Le autorità stanno continuando le operazioni di soccorso e ricostruzione.
Il presidente dell’assemblea nazionale del Venezuela Jorge?Rodriguez ha fatto sapere che il numero delle persone morte a causa dei due terremoti che hanno colpito il paese il 24 giugno è salito a 4.490 (lo scorso lunedì i morti accertati erano 3.300). Il numero dei feriti rimane 16.700 e le persone rimaste senza casa sono 17.900. I due terremoti sono stati tra i più devastanti nella storia recente del Venezuela. Avevano una magnitudo molto alta, il primo di 7.2 e il secondo di 7.5, e sono avvenuti nel giro di un minuto, cosa che ha contribuito ad aggravarne gli effetti. Oltre a migliaia di morti, feriti e dispersi, hanno causato danni enormi soprattutto lungo la costa nord del Venezuela. 🔗 Leggi su Ilpost.it
La devastazione del terremoto in Venezuela nel video ripreso dall'elicottero
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