Il portiere Mangano è stato confermato e si unisce alle altre sei conferme nella rosa del club. La squadra ha mantenuto lo stesso allenatore della stagione precedente, che guiderà anche la prossima campagna, la settima consecutiva in quarta divisione. Sono stati effettuati alcuni aggiustamenti nello staff tecnico, mentre la rosa è stata rafforzata con una novità.

Sette conferme e una novità nella rosa e assestamenti nello staff tecnico. Affidato come lo scorso campionato all’allenatore Andrea Ciceri, il Varese si appresta a disegnare il volto con cui affronterà la stagione 2026-27, la settima consecutiva in quarta serie. La società ha deciso di rinnovare l’intesa a uno zoccolo duro formato da sette giocatori, ovvero i difensori Manuel Costante e Lorenzo Berbenni, i centrocampisti Orso Maria De Ponti, Abraham Sovogui ed Edoardo Fabris e l’attaccante Mattia Barbero. A loro si aggiunge la conferma di un elemento storico come il centrocampista Andrea Malinverno che si appresta a disputare il quinto campionato di fila con il sodalizio bosino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Segui gli aggiornamenti su Varese.

© Ilgiorno.it - Varese, garanzia Ciceri. In porta ecco Mangano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Caccia al professionismo. Varese, la conferma di Ciceri è il primo passoIl Varese ha confermato l’allenatore, che aveva già guidato la squadra nella stagione precedente.

Le ambizioni dei biancorossi. Varese, assalto al professionismo. Panchina affidata ancora a CiceriIl Varese ha confermato Andrea Ciceri come allenatore per la prossima stagione, mantenendo la stessa guida tecnica.

Varese, garanzia Ciceri. In porta ecco ManganoSette conferme e una novità nella rosa e assestamenti nello staff tecnico. Affidato come lo scorso campionato all’allenatore ... ilgiorno.it

Varese, completato lo staff di Ciceri: per i portieri torna CastelliIl preparatore dei numeri uno aveva già lavorato con i biancorossi. Luca Murgia è il nuovo preparatore atletico ... varesenews.it