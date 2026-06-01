Caccia al professionismo Varese la conferma di Ciceri è il primo passo
Il Varese ha confermato l’allenatore, che aveva già guidato la squadra nella stagione precedente. La squadra si trova al quarto posto in classifica e ha raggiunto la finale dei playoff, dove è stata sconfitta dal Ligorna. La stagione si è conclusa con questa finale, dopo aver superato diverse sfide nei turni precedenti. La conferma dell’allenatore segna un punto fermo nel progetto tecnico del club.
La stagione del Varese si può vedere guardando il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Quello mezzo pieno parla di una squadra che ha raggiunto la zona playoff con il quarto posto ed è arrivata sino alla finale inchinandosi al Ligorna. Quello vuoto parla di una società che ha fallito ancora una volta l’assalto al calcio professionistico da cui manca dal 2014-15. Ovvero dall’ultima stagione disputata in Serie B prima di una discesa direttamente nei dilettanti per le vicissitudini societarie. Il Varese sta scendendo dal treno della delusione per cercare di salire su quello del riscatto. Nella consapevolezza della propria storia da onorare e in quella di dover allestire una rosa all’altezza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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