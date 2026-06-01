Caccia al professionismo Varese la conferma di Ciceri è il primo passo

Notizia in breve

Il Varese ha confermato l’allenatore, che aveva già guidato la squadra nella stagione precedente. La squadra si trova al quarto posto in classifica e ha raggiunto la finale dei playoff, dove è stata sconfitta dal Ligorna. La stagione si è conclusa con questa finale, dopo aver superato diverse sfide nei turni precedenti. La conferma dell’allenatore segna un punto fermo nel progetto tecnico del club.