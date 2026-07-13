Vannacci | ‘Finanziamenti dalla Russia? Se sono legali li accetto’

Un ufficiale ha dichiarato di ricevere finanziamenti dall’estero, affermando che si tratta di fondi legali e trasparenti, che vengono pubblicamente resi noti. Ha aggiunto che, se ci sono finanziamenti provenienti dagli Stati Uniti, non vede motivo di rifiutarli, purché siano conformi alla legge. La sua posizione si basa sulla legalità delle fonti di finanziamento, senza fare distinzioni tra Paesi.

“Io ricevofinanziamenti legali, quello che è previsto dalla norma. Sono trasparenti e li pubblichiamo. Se mi possono finanziare dagli Stati Uniti per quale motivo non dovrei accettare daun altro Paese estero?Se è legale va benissimo“. Risponde così il leader di Futuro nazionale,Roberto Vannacci, ospite della trasmissioneIn OndasuLa7, in merito alla possibilità di riceverefinanziamenti dalla Russia. Le opinioni dell’ex generale nei confronti della Federazione sono cosa nota, così come lo è il suo rapporto con il Paese. Quando ancora indossava i gradi, infatti, Vannacci ha ricoperto il ruolo didelegato militare presso l’ambasciata italiana a Mosca, dal 2020 al 2022. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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