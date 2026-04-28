Valentina Riccio nozze rimandate e periodo difficile | la gravidanza? Fortemente voluta da Antonio

Valentina Riccio e Antonio Panico hanno deciso di posticipare le nozze, secondo quanto dichiarato dalla stessa Riccio, che ha sottolineato come la gravidanza fosse fortemente desiderata da Antonio. La coppia si trova in un momento difficile e ha spiegato di aver preferito riprogrammare il matrimonio in un periodo più sereno. Riccio ha anche parlato della gravidanza, senza tuttavia entrare in dettagli personali o specifici.

Perché Valentina Riccio e Antonio Panico hanno rimandato il matrimonio? Cosa ha detto lei sulla gravidanza. Dopo molte turbolenze l’amore ha trionfato tra Valentina Riccio e Antonio Panico, gli ex volti di Temptation Island lo scorso febbraio hanno ufficializzato il loro ritorno di fiamma e da poco hanno svelato che aspettano un bambino. Per settimane erano rimasti distanti e in molti si chiedevano se ci sarebbe stato un ritorno di fiamma. In un’intervista rilasciata a ‘Talk About Gossip’ la Riccio ha svelato cosa li ha spinti a rimandare il matrimonio: “ Abbiamo rinviato le nozze perché Antonio è andato nel panico, rendendosi conto di aver fatto il passo più lungo della gamba.🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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