A Bergamo, un intervento ha sottolineato l'importanza di coinvolgere i giovani attraverso una rivoluzione culturale. Si è parlato di una missione per appassionarli e di eliminare l'immagine negativa di sbandati e bulli. Il ministro ha evidenziato la necessità di rafforzare il collegamento tra scuola e lavoro, sottolineando la fiducia nelle nuove generazioni. Le parole sono state pronunciate con tono deciso, evidenziando l'urgenza di un cambiamento nel rapporto con i giovani.

Bergamo. “Appassionare i giovani. Questa è la nostra missione. Io credo molto in loro: basta rappresentarli come sbandati e bulli”. Giuseppe Valditara alza il tono della voce quando parla delle nuove generazioni della loro crescita e di quel legame, sempre più stretto, tra scuola e lavoro. Lo fa dalla nuova sede della Compagnia delle Opere di Bergamo, associazione che riunisce imprese, professionisti ed enti del terzo settore, dove il ministro dell’ Istruzione e del Merito ha preso parte a un tavolo di lavoro dedicato alla filiera del “4+2”. Un modello al quale Valditara aveva dato impulso con la riforma avviata nell’agosto del 2024 e... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Valditara a Bergamo: Appassioniamo i giovani con una rivoluzione culturale

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