Simone Vagnozzi ha commentato il percorso di Jannik Sinner a Wimbledon, sottolineando come il tennista stia cambiando e ora dedica più tempo anche ad altri aspetti del gioco, non solo al tennis. Ha aggiunto che, se il coach Cahill dovesse lasciare il team, sarebbe difficile per Sinner proseguire senza di lui. La finale contro Alexander Zverev si è conclusa con la vittoria di Sinner, la seconda consecutiva in questo torneo.

C’è anche Simone Vagnozzi a reclamare gloria attraverso quanto fatto da Jannik Sinner a Wimbledon, con la seconda vittoria consecutiva giunta al termine di una finale davvero dura con il tedesco Alexander Zverev. L’uomo che ormai, assieme a Darren Cahill, è al fianco del numero 1 del mondo fin dal 2022 è intervenuto ai microfoni di Sky, raccontando tante cose di questi ultimi giorni. Se è più difficile la prima o la seconda volta: “ Riconfermarsi è più complicato. Sinceramente è più difficile la seconda: arrivi sapendo che lo puoi fare, però devi andare in campo e farlo “. E sui miglioramenti di Sinner al servizio: “ Penso che il suo miglioramento parta dagli US Open 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Vagnozzi spiega: “Prima Sinner era 99% tennis, ora sta cambiando. Cahill? Se andasse via, da solo non ce la farei”

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