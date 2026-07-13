Gli Stati Uniti hanno condotto un attacco con droni marini contro un impianto di manutenzione per sottomarini e navi nel porto della Base Navale di Bandar Abbas, in Iran. È la prima volta che vengono impiegati droni di questo tipo in un'operazione militare contro l'Iran. Il comando centrale americano ha diffuso un video che mostra i droni che colpiscono la struttura.

Gli Stati Uniti attaccano l'Iran usando per la prima volta droni marini. Il Centcom, il comando centrale americano, diffonde il video che documenta l'operazione: i droni hanno colpito un impianto di manutenzione per sottomarini e navi nel porto della Base Navale di Bandar Abbas. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Iran.

© Quotidiano.net - Usa, attacco all'Iran con i droni marini: è la prima volta - Video

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Usa, attacco all'Iran con i droni marini: è la prima volta - Video

Notizie e thread social correlati

Iran-Usa: buona la prima. La tregua in Libano tiene per la prima voltaI colloqui di Ginevra tra Iran e Stati Uniti sono stati definiti positivi dai partecipanti, segnando la prima tregua in Libano.

Valeria Marini: "La prima volta? Con un uomo di 30 anni, io ne avevo 14. Mi rapiva"Valeria Marini ha raccontato di aver avuto la sua prima esperienza con un uomo di 30 anni quando aveva 14 anni, aggiungendo di essere stata rapita in...

Temi più discussi: Nuovi attacchi Usa-Iran, che cosa è successo e le possibili conseguenze sui negoziati; Gli Usa lanciano nuovi attacchi L'Iran spara contro il traffico di navi nello Stretto di Homuz; Terzo round di attacchi Usa all'Iran che chiude lo Stretto di Hormuz; Trump: 'Non sono sicuro di voler chiudere un accordo con l'Iran'.

Iran Le immagini dell’attacco Usa nella notte. Testimoni sui social pubblicano le immagini dei bombardamenti su Bandar Abbas e Sikut, città sullo Stretto. Fumo e incendi si alzano dalle città. Nel cielo i lampi dei razzi lanciati. x.com

Le notizie del 12 luglio sulla crisi in IranLe ultime news dalla guerra Iran-USA in tempo reale di oggi, domenica 12 luglio: Teheran richiude lo Stretto di Hormuz e lancia missili su Emirati, Qatar ... fanpage.it

Centcom, completato l'attacco Usa verso l'Iran colpiti oltre 80 obiettiviIl Comando delle Forze armate degli Stati Uniti (Centcom) ha completato gli attacchi offensivi contro l'Iran, colpendo oltre 80 obiettivi, come risposta immediata all'ultima offensiva iraniana contro ... ansa.it