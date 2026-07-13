Uruguay ha annunciato che Diego Forlan sarà il nuovo allenatore ad interim della nazionale fino al 2027, dopo l’eliminazione al Mondiale 2026. La Federazione ha deciso di cambiare guida tecnica dopo il fallimento nel torneo disputato tra Stati Uniti, Messico e Canada. Forlan prende il posto di Bielsa, che ha concluso il suo ciclo dopo la partecipazione al mondiale. La scelta è stata comunicata ufficialmente nelle ultime ore.

Uruguay, finisce il ciclo Bielsa dopo l’eliminazione al Mondiale 2026: Diego Forlan sarà il nuovo ct ad interim fino al 2027. L’ Uruguay cambia guida tecnica dopo il deludente cammino al Mondiale 2026, disputato tra Stati Uniti, Messico e Canada. La Celeste ha chiuso la propria avventura già al termine della fase a gironi, un’eliminazione pesante che ha lasciato il segno all’interno della Federazione. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. Inserito nel girone H con Spagna, Arabia Saudita e Capo Verde, l’Uruguay non è riuscito a trovare il passo necessario per superare il turno. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Uruguay, svolta dopo il flop Mondiale: Diego Forlan nuovo ct ad interim

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