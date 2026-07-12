Uruguay Diego Forlan è il nuovo commissario tecnico della Celeste
Diego Forlan è stato nominato nuovo commissario tecnico della nazionale uruguaiana, sostituendo Marcelo Bielsa dopo l'eliminazione ai Mondiali 2026. L'ex calciatore, noto per aver vestito la maglia della Celeste, guiderà la squadra nelle prossime sfide ufficiali. La decisione segue la mancata qualificazione del team ai prossimi tornei internazionali. Forlan ha già avuto esperienze come allenatore e giocatore di rilievo a livello internazionale.
Diego Forlan è il nuovo ct della nazionale uruguaiana. L'ex stella della Celeste succede a Marcelo Bielsa dopo la fallimentare spedizione ai Mondiali 2026, in cui i due volte campioni del mondo sono stati eliminati ai gironi. Forlan ha firmato un contratto da nove mesi, fino a marzo 2027. In seguito, se i risultati saranno ritenuti sufficienti, si discuterà la permanenza. Continuerà ad allenare contemporanemente anche l'Under 20. Lo riporta Tuttomercatoweb. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Diego Forlán: “Kun è il miglior partner che abbia mai avuto”
Calcio, Giovanni Malagò è il nuovo presidente della Figc: battuto Giancarlo Abete. Ora Mancini può tornare come commissario tecnicoGiovanni Malagò è stato eletto presidente della Figc, sconfiggendo Giancarlo Abete nell’assemblea elettiva.
Si parla di: Il fallo di mano, l’errore, i rigori: Uruguay-Ghana 2010 rivisitata.
Diego Forlan sarà il nuovo ct dell'Uruguay fino a marzo 2027Forlan, ex giocatore dell'Inter, allenerà l'Uruguay. Il presidente della Federazione, Ignacio Alonso, ha annunciato il suo incarico da ct della Nazionale fino a marzo 2027 Ignacio Alonso, presidente d ... msn.com
L'Uruguay sceglie una sua ex stella per il post Bielsa: Forlan nuovo commissario tecnicoPer ripartire dopo il flop Mondiale, l'Uruguay punta su un pilastro della Nazionale nella prima decade degli anni 2000. tuttomercatoweb.com