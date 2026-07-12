Uruguay Diego Forlan è il nuovo commissario tecnico della Celeste

Notizia in breve

Diego Forlan è stato nominato nuovo commissario tecnico della nazionale uruguaiana, sostituendo Marcelo Bielsa dopo l'eliminazione ai Mondiali 2026. L'ex calciatore, noto per aver vestito la maglia della Celeste, guiderà la squadra nelle prossime sfide ufficiali. La decisione segue la mancata qualificazione del team ai prossimi tornei internazionali. Forlan ha già avuto esperienze come allenatore e giocatore di rilievo a livello internazionale.