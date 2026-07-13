Domenica a Trieste, personale dell’Accademia militare di Modena ha tuffato in mare per soccorrere un uomo rimasto intrappolato in un’auto finita in acqua. I militari, durante una visita istituzionale nella città, si sono immersi e hanno estratto la persona dal veicolo. L’intervento è stato documentato in un video, che mostra i soccorritori mentre operano in mare. Nessuna altra informazione sulla condizione dell’uomo o sulle cause dell’incidente.

Si sono tuffati in mare e hanno salvato un uomo che era finito in acqua a bordo di un’auto. È accaduto domenica a Trieste. Protagonista del salvataggio il personale dell’Accademia militare di Modena, impegnato in una visita istituzionale a Trieste. Secondo una ricostruzione, intorno alle 12.15 di domenica 12 luglio, mentre gli allievi dell’Istituto stavano scendendo dagli autobus in piazza Unità d’Italia per iniziare la visita della città, un’autovettura, con un uomo a bordo, è improvvisamente finita nelle acque del molo. Resosi immediatamente conto della gravità della situazione, il personale dell’Accademia è intervenuto, tuffandosi in mare e riuscendo a estrarre l’uomo dall’abitacolo del veicolo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Uomo precipita in acqua con l’automobile, i militari dell’Accademia di Modena in visita a Trieste si tuffano per salvarlo – Video

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Trieste, auto precipita in mare: militari si tuffano e salvano il conducente

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