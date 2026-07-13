Un team di scienziati ha studiato uno spostamento di magma di grandi dimensioni avvenuto nella Rift Valley in Etiopia. L’analisi, condotta dal Dipartimento di Scienze della Terra di un’università italiana, ha identificato un movimento sotterraneo di magma di proporzioni notevoli. La ricerca ha coinvolto dati geofisici raccolti nella regione. La scoperta riguarda un fenomeno di grande portata che si è verificato nel sottosuolo etiope, senza coinvolgimenti di attività vulcanica visibile in superficie.

PISA – Un gruppo di ricerca internazionale, guidato dal Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa, ha analizzato uno spostamento sotterraneo di magma di proporzioni eccezionali avvenuto nella Rift Valley etiope. Tra il dicembre 2024 e il marzo 2025, un volume di 1,4 chilometri cubi di magma si è propagato nel sottosuolo per circa 50 chilometri, senza però mai eruttare in superficie. L’evento ha generato migliaia di terremoti e visibili deformazioni del terreno, rappresentando un fenomeno geologico di rarissima osservazione poiché solitamente richiede secoli di accumulo di tensioni nella crosta terrestre. Il team, coordinato... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Segui gli aggiornamenti su Pisa.

© Corrieretoscano.it - Università di Pisa, svelato il mistero del mega movimento magmatico in Etiopia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Svelato il mistero del “cane fantasma” dell’Amazzonia: l’incredibile scoperta grazie alle fototrappoleLe fototrappole installate nella foresta amazzonica hanno catturato immagini di un animale mai visto prima, rivelando così l’esistenza di un “cane...

Leggi anche: Svelato il mistero delle braccia minuscole del T. rex: “Evolute a causa della crescita delle prede”

Si parla di: Scoperto fiume di magma sotterraneo: rarissimo evento geologico svelato dai satelliti | FOTO; Pisa, il Teatro Verdi svela la stagione: un cartellone di grandi stelle.

Dal grafene un aiuto decisivo per svelare la massa del neutrinoUno studio svolto in collaborazione tra Istituto Nanoscienze del Cnr, Università di Pisa, Sapienza Università di Roma, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e Columbia University ha indagato come il g ... insalutenews.it